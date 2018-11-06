В ряды «Юнармии» вступили уже более 270 тысяч человек

Среди важнейших целей Военно-патриотического общественного движения «Юнармия», появившегося по инициативе руководства Министерства обороны, - повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение и приумножение патриотических традиций, формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга.

Военно-спортивные игры, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, вахты памяти и походы по местам боевой славы, посты у Вечного огня, обелисков и мемориалов стали неотъемлемой частью функционирования движения.

Кроме того, основная задача «Юнармии» - воспитать здоровых патриотически настроенных граждан России. Сегодня в нашей стране уже более 270 600 юнармейцев.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Его главная цель - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

Центральной площадкой для проведения юнармейских мероприятий, помимо парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, стали его филиалы в военных округах, а на региональном уровне - спортивные объекты ЦСКА и ДОСААФ России.