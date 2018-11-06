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Зона особого внимания: Россия укрепила позиции в Арктике

Кирилл Кунецкий
06:45 06.11.2018
В настоящее время в Арктической зоне введено в эксплуатацию более 500 объектов площадью свыше 710 тысяч квадратных метров.
Зона особого внимания: Россия укрепила позиции в Арктике
Фото: Министерство обороны

Благодаря принятым мерам под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу в 2012-2018 годах на угрожающих и приоритетных направлениях российскими вооруженными силами были созданы самодостаточные группировки войск. При этом их боевые возможности значительно повысились. Так, в 2014 году было создано Объединенное стратегическое командование Северного флота. В составе флота сформированы армия ВВС и ПВО и армейский корпус. Также была создана арктическая мотострелковая бригада, подготовленная к выполнению боевых задач в суровых климатических условиях.

Таким образом, к 2018 году Российская Федерация восстановила и значительно укрепила свое присутствие в Арктике, а теперь продолжает его наращивать. В настоящее время ведутся строительство и реконструкция военных аэродромов на архипелаге Земля Франца-Иосифа, Новосибирских островах, мысе Шмидта и в районе Анадыря, а аэродром на острове Котельный уже восстановлен и готов к эксплуатации.

В последние годы военные строители России впервые развернули масштабное строительство в Арктике, на объектах, расположенных по всему побережью материковой и островной частей Северного Ледовитого океана от Мурманской области до Дальнего Востока.

С 2014 года в условиях Арктической зоны военные строители ввели в эксплуатацию более 500 объектов площадью свыше 710 тысяч квадратных метров. В их числе 89 зданий и сооружений военной базы Нагурское на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, более 250 зданий и сооружений второй ключевой опорной базы Темп на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, а также 85 сооружений на острове Врангеля и мысе Шмидта.

По словам министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, защита национальных интересов России в Арктическом регионе и его активное развитие остаются приоритетами деятельности вооруженных сил.

«Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе», - заявил глава оборонного ведомства в ходе заседания Коллегии Министерства обороны в октябре этого года.

Для адекватного реагирования на существующие и прогнозируемые угрозы российский Северный флот продолжает реализацию Комплексного плана Минобороны по развитию возможностей группировок сил и войск в Арктике на период до 2020 года. Этой весной в его состав приняты ледокол «Илья Муромец» и морское судно тылового обеспечения «Эльбрус», летом - фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен». В настоящее время завершаются государственные испытания морского танкера «Академик Пашин».

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