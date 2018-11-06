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Число построенных военных объектов за год увеличилось в десять раз

Кирилл Кунецкий
05:45 06.11.2018
Упор делается на создание объектов военной инфраструктуры, влияющих на боевую мощь вооруженных сил.
Число построенных военных объектов за год увеличилось в десять раз
Фото: Министерство обороны РФ

В 2018 году военно-строительным комплексом уже введено в эксплуатацию 2308 зданий и сооружений. Об этом заявил на селекторном совещании 2 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Таким образом, объем строительства в Российской армии увечился в десять раз по сравнению с прошлогодними показателями, так, в 2017 году было сдано 220 объектов.

Ранее темпы роста объемов строительства в вооруженных силах высоко оценил президент России Владимир Путин.

«Конечно, еще многое предстоит сделать в сфере военного строительства, но уже сегодня мы с полным основанием можем заявить: в России современная, с учетом огромности нашей территории компактная, высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей Родине, готовый на любые жертвы ради своего народа офицерский корпус», - заявил Верховный главнокомандующий в своем послании к Федеральному собранию в марте этого года.

На сегодняшний день количество одновременно строящихся объектов превышает 3,5 тысячи зданий и сооружений, что для Министерства обороны сопоставимо с советским периодом.

В последние годы завершено обустройство семи ракетных полков РВСН, построены две экспериментальные базы перспективных образцов вооружения, четыре радиолокационные станции высокой заводской готовности.

В Санкт-Петербурге за 181 день построен новый корпус, реконструирован старый и отреставрировано историческое здание базового Нахимовского военно-морского училища. Примечательно, что впервые в своей истории легендарное училище получило наконец-то единую территорию.

В декабре же прошлого года итоговая Коллегия Министерства обороны, в работе которой участвовал президент России Владимир Путин, прошла в построенном за 242 дня большом едином комплексе Военной академии РВСН имени Петра Великого в Балашихе.

На сегодняшний день также завершено строительство президентских кадетских училищ в Тюмени, Севастополе, Кызыле, Петрозаводске, двух филиалов Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке и Мурманске, двух новых суворовских училищ в Перми и Туле, трех школ для одаренных детей, которые действуют в Санкт-Петербурге и Воронеже. А в прошлом году в условиях Заполярья менее чем за семь месяцев были построены объекты филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске.

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