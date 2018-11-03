Юнармейская лига КВН будет создана в 2019 году

В следующем году будет организована специальная Юнармейская лига КВН. Об этом заявил начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Андрей Картаполов.

О намерениях создать для юнармейцев свою лигу в Клубе генерал-полковник рассказал на заседании Главного штаба движения, в ходе которого участники подводили итоги деятельности за прошедшие десять месяцев года. По словам Картополова, вопросы создания юнармейской лиги КВН прорабатываются вместе с телевизионным объединением «АМиК».

«Основные юнармейские мероприятия необходимо проводить в круглогодичном формате. Один из таких проектов – Юнармейская лига КВН. Ее создание активно прорабатывается совместно с телевизионным творческим объединением «АМиК». В начале следующего года начнется практическая реализация этого проекта», - отметил генерал-полковник.

На заседании были озвучены и другие планы и перспективы развития движения «Юнармия» в будущем. Так, Картополов отметил, что в 2019 году организация должна быть представлена во всех школах России, а юнармейские мероприятия будут проводиться с максимальным охватом аудитории и высоким качеством при участии местных военно-патриотических клубов.