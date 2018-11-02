Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации отмечает столетний юбилей. Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к военнослужащим с поздравлением по поводу этой знаменательной даты.

В соответствующем приказе глава военного ведомства отметил мужество военных разведчиков и их самоотверженность при выполнении долга. Отдельно Шойгу поздравил ветеранов разведки, чьи достижения являются примером для молодых военнослужащих.

«Достойно продолжая традиции предшественников, нынешнее поколение военных разведчиков постоянно совершенствует свое мастерство, успешно решает сложные и ответственные задачи по защите национальных интересов, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства», - говорится в приказе министра обороны.

День военного разведчика в России празднуется 5 ноября. Прообразом этого органа было Регистрационное управление Полевого штаба Реввоенсовета Республики в 1918 году. За прошедшие годы военная разведка страны меняла облик, но сохраняла суть и являлась опорой безопасности отечества. Разведчики защищали страну в различные тяжелые периоды, в том числе в ходе Великой Отечественной войны, демонстрируя мужество, профессионализм и преданность Родине.