Ювелирная точность: экипажи Су-30СМ Морской авиации Балтфлота провели дозаправку в воздухе

Экипажи истребителя Су-30СМ и бомбардировщика Су-24 проводят дозаправку в небе над Балтикой.

Редкие кадры - расстояние между самолетами всего несколько метров. При этом скорость - больше пятисот километров в час. Высота - пять километров. 116 тонн авиационного керосина в двух цистернах дают возможность заправить не один десяток самолетов. Прямо сейчас идет перекачка топлива в один из самолетов.

На заправку одного самолета уходит до получаса в среднем и все это время предельная концентрация внимания. Сам топливозаправщик может находиться в воздухе до девяти часов. Курс, скорость, место встречи рассчитывается идеально точно.

«Считаем постоянно всем экипажем, чтобы тот самолет, который заправляется был уверен что когда он подойдет мы были там и выполнили свою задачу», - командир Ил-78 Алексей Трамбовецкий.

Размах крыльев - пятдесят метров, взлетная масса - более двухсот тонн. Хорошая проверка для военного аэродрома «Чкаловск», недавно открытого после масштабной реконструкции. Теперь эта взлетно-посадочная полоса может принимать любые типы современных самолетов, стоящих на вооружении российской армии.

По пути на базу - элементы сложного и высшего пилотажа, полет на «бреющем» над Балтикой, прямо над водой. Тренировки продолжаются до глубокой ночи, когда летать приходится уже практически только по приборам.