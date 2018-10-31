Картаполов впервые провел личный прием граждан
В ходе приема замминистра обороны РФ зачислил юношу в ряды юнармейцев.
Фото: Минобороны РФ
Замглавы военного ведомства - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполовпровел прием граждан по личным вопросам.
Большинство обращений граждан было связано с вопросами патриотической направленности. Кроме того, на личном приеме был зачислен в ряды юнармейцев ученик 8 класса Артем Голубков.
Ранее юноша побывал в детском лагере «Лагерь настоящих героев» в парке «Патриот». Он считает, что вступление в ряды юнармейцев позволит ему продолжить изучение истории Родины и подготовиться к военной службе.
Руководство Минобороны регулярно проводит подобные встречи с гражданами.