Картаполов впервые провел личный прием граждан

Замглавы военного ведомства - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполовпровел прием граждан по личным вопросам.

Большинство обращений граждан было связано с вопросами патриотической направленности. Кроме того, на личном приеме был зачислен в ряды юнармейцев ученик 8 класса Артем Голубков.

Ранее юноша побывал в детском лагере «Лагерь настоящих героев» в парке «Патриот». Он считает, что вступление в ряды юнармейцев позволит ему продолжить изучение истории Родины и подготовиться к военной службе.

Руководство Минобороны регулярно проводит подобные встречи с гражданами.