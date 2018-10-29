Россия ждет реакции Европы на решение США о выходе из договора РСМД - Шойгу

Решение США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) повлечет серьезные последствия, в первую очередь для Европы. Об этом заявил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи с коллегой из Греции Паносом Камменосом.

«Нас интересует реакция Европы на это решение США о выходе из договоре о РСМД. И хотелось бы, чтобы Европа знала и понимала последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории Европы», - сказал Шойгу.

Кроме того, министр обороны РФ посетовал, что, по его мнению, не все в Европе понимают последствий, которые последуют заданным решением.

Также Шойгу выразил мнение, что было бы более правильным более широкое обсуждение вопроса в рамках НАТО и ЕС.