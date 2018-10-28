Общественный совет при Минобороны проинспектировал ДВОКУ
Члены контрольной группы проинспектировали Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище.
Общественный совет при Министерстве обороны России проинспектировал Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ). Члены контрольной группы увидели, как идет подготовка будущих офицеров и в каких условиях они живут и учатся.
На полигонах гостям из Москвы показали тренировку снайперов и спецназовцев. Там же, на территории училища, состоялось посвящение в юнармейцы 25 кадетов местного лицея.
Также во время поездки участники Общественного совета проверили работу сборных пунктов военкоматов Приморского края и Амурской области. Подобная выездная сессия на Дальнем Востоке проводилась впервые. Ранее так далеко делегации Совета еще не летали.