Общественный совет при Минобороны проинспектировал ДВОКУ

Общественный совет при Министерстве обороны России проинспектировал Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ). Члены контрольной группы увидели, как идет подготовка будущих офицеров и в каких условиях они живут и учатся.

На полигонах гостям из Москвы показали тренировку снайперов и спецназовцев. Там же, на территории училища, состоялось посвящение в юнармейцы 25 кадетов местного лицея.

Также во время поездки участники Общественного совета проверили работу сборных пунктов военкоматов Приморского края и Амурской области. Подобная выездная сессия на Дальнем Востоке проводилась впервые. Ранее так далеко делегации Совета еще не летали.