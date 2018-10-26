Минобороны РФ окажет помощь в создании интерактивных экспозиций в парке «Патриот-Тула»

Повышать престиж военной службы и поддерживать имидж вооруженных сил призваны тематические парки, которые появятся в различных регионах России по подобию подмосковного «Патриота». Один из первых откроется в Туле. На месте строительства вместе с тульским губернатором Алексеем Дюминым сегодня побывал с инспекцией заместитель министра обороны Тимур Иванов.

«Патриот-Тула» решили разместить неподалеку от недавно созданного Суворовского училища. Строительство большинства объектов парка, в том числе конгрессно-выставочного комплекса и экспозиционных площадок, находится в завершающей стадии. Планируется, что свои двери для посетителей тульский «Патриот» откроет уже в начале следующего года. Тимур Иванов пообещал главе региона помощь со стороны Минобороны в предоставлении образцов военной техники для интерактивных экспозиций.

Тимур Иванов и Алексей Дюмин побывали также на строительной площадке двух жилых домов для военнослужащих и в военном клиническом госпитале. По итогам визита замминистра поручил подготовить предложения по расширению возможностей этого медучреждения.