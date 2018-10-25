В Минобороны РФ отметили прогресс по ВТС, несмотря на санкции Запада

Военно-техническое сотрудничество России с другими странами наращивается, несмотря на психологическое давление и западные санкции. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. В эти дни он находится в Китае, где проходит международный Сяншаньский форум по вопросам безопасности.

«Санкции имеют эффект. Конечно, многие испытывают это давление. Но хочу сказать, что многие страны уже переступают через порог страха и обращаются к нам. Это и страны-гиганты, большие экономки мира, и развивающиеся страны», - сказал Александр Фомин в беседе с журналистами на полях форума.

Крупные международные сделки по приобретению российского вооружения вызывают болезненную реакцию за океаном. Так в сентябре Вашингтон обложил санкциями главу департамента подготовки войск и снабжения ЦВС Китая Ли Шанфу. Поводом послужило соглашение с Россией по поставкам в Поднебесную истребителей Су-35 и комплексов С-400.

Кроме того, власти США составили так называемый «Список обозначенных лиц», куда внесли 27 физических и шесть юридических лиц. За любые крупные сделки с обозначенными в перечне можно оказаться в немилости у Белого дома.