Армейские международные игры - 2019 планируется провести в 11 странах

Армейские международные игры (АрМИ) в следующем году планируется провести в 11 странах. АрМИ-2018 проходили на территории семи стран.

Предстоящие состязания впервые могут пройти в Индии, Пакистане, Монголии и Узбекистане. Об этом «Звезде» сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев на конференции в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

На встрече присутствовали более ста представителей военных ведомств из 24 стран. Участники мероприятия подвели итоги АрМИ-2018 и обсудили вопросы по организации предстоящих Игр.

Программу планируется расширить. Белоруссия предложила вести новые конкурсы - «Партизанская тропа» и «Парашютный триатлон». АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.

IV Армейские международные игры проходили с 28 июля по 11 августа 2018 года на полигонах семи стран (России, Китая, Казахстана, Белоруссии, Ирана, Азербайджана и Армении). В состязаниях приняли участие военнослужащие из 33 государств. Абсолютным чемпионом АрМИ-2018 в командном зачете стала Россия.