Беспарашютная высадка с вертолета: кадры учений «Защитники дружбы»
Российские десантники на учениях «Защитники дружбы» в Египте впервые отработали беспарашютный способ высадки с вертолета.
Согласно легенде учений, террористы захватили деревню, которую должны были освободить российские и египетские десантники.
Высадка велась беспарашютным способом с египетского вертолета американского производства S-61.
Российские десантники помогали египтянам освоить новый метод десантирования, который на учениях исполнялся впервые.
Десантники незаметно подобрались к захваченному населенному пункту и провели штурм, уничтожив террористов.