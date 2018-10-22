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Шесть типов самолетов отработали дозаправку в воздухе на Дальнем Востоке: кадры маневров

Алексей Савелов
10:07 22.10.2018
Для выполнения этого сложного элемента летной подготовки были привлечены истребители поколения 4++ Су-35, новейшие бомбардировщики Су-34, а также самолеты МиГ-31, Су-30СМ, Су-24, Су-24МР.

«Звезда» публикует кадры выполнения группой самолетов ВКС РФ сложнейшего летно-тактического задания - дозаправки в воздухе. В маневрах приняли участие летчики авиационных частей Восточного военного округа, дислоцированных на Дальнем Востоке.

К выполнению этого сложного элемента летной подготовки привлекалось шесть типов летательных аппаратов, в частности истребители поколения 4++ Су-35, новейшие многоцелевые бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, а также Су-30СМ, Су-24, Су-24МР.

Дозаправка была выполнена от авиационного танкера Ил-78 ВКС РФ, созданного на базе военно-транспортного самолета Ил-76, на скорости около 500 километров в час. В определенной точке сбора на высоте около пяти километров новейшие истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34, а также выше названные боевые самолеты сближались с воздушным топливозаправщиком и осуществляли прием авиационного топлива в свои баки. Это сложное летно-тактическое задание летчики ВВО выполнили и в ночное время суток.

Взлет самолетов и танкера Ил-78 осуществлялся с одного из аэродромов ВКС РФ в Хабаровском крае.

Ранее «Звезда» публиковала кадры дозаправки в воздухе новейших Су-34 в небе над Уралом.

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