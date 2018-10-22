Российские расчеты С-300 в Абхазии «отразили» атаку авиации «противника»
Совершив марш-бросок, военнослужащие развернули ЗРК на выгодных огневых позициях, обнаружили одиночные и групповые воздушные цели и поразили их.
Российские зенитчики отразили налет авиации «противника» в Абхазии. Совершив марш-бросок, боевые расчеты развернули зенитно-ракетные комплексы на выгодных огневых позициях и обнаружили одиночные и групповые воздушные цели.
Мишени уничтожаются как боевыми, так и электронными пусками ракет, в том числе из систем С-300 «Фаворит».
Военнослужащие также отработали навыки по маскировке стартовых позиций, организации системы связи, разведке и сопровождению воздушных целей в условиях радиопомех.