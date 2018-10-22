В Минобороны назвали причины невозвращения сирийских беженцев на родину

При обсуждении темы сирийского урегулирования любые российские инициативы не находят и вряд ли найдут поддержку, в том числе и по взаимовыгодному вопросу возвращения сирийских беженцев обратно на родину. Таким мнением поделился генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, у западных стран есть причина удерживать у себя сирийских беженцев, на социальные пособия которым ежегодно тратит порядка 50 миллиардов долларов, по нескольким причинам.

Во-первых, несмотря на недовольство собственного населения, власти европейских государств получили желаемое – финансирование программ миграционной политики и определённые привилегии стран, приютивших беженцев.

Также, по словам генерал-полвокника, руководство Евросоюза выработало довольно серьёзный инструмент давления на несговорчивых участников объединения. Фактически оно поставило в зависимость экономическое благополучие ЕС от выделяемых квот на приём беженцев.

Наконец не стоит забывать и о старом добром геостратегическом противостоянии. Сейчас хоть и много говорится о разладе в отношениях между США и Европой, но все их тактические разногласия отходят на второй план, а внимание сосредотачивается на стратегических задачах достижения преимущества над Российской Федерацией и недопущении усиления ее влияния в ключевых регионах мира.

