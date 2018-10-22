В Минобороны РФ рассказали, сколько страна потратила на войну с Наполеоном

На сайте Минобороны России опубликованы рассекреченные архивные документы и ранее неизвестные сведения о деятельности финансово-экономической службы российской армии.

Военное ведомство впервые предоставило открытый доступ к документам о премировании бойцов в годы Великой Отечественной войны, «зарплатную» ведомость полковника лейб-гвардии Преображенского полка императрицы Екатерины II, сведения о затратах казны на борьбу с наполеоновским нашествием, динамику снижения себестоимости военной техники в 1941-1945 годов и другие.

В честь столетнего юбилея финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, который отмечается 22 октября 2018 года, на сайте Минобороны России опубликованы архивные и рассекреченные документы о деятельности военных финансистов с петровских времен до наших дней.