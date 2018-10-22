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В Минобороны РФ рассказали, сколько страна потратила на войну с Наполеоном

Алексей Савелов
00:00 22.10.2018
В рассекреченных документах к 100-летию финансово-экономической службы российской армии также содержится информация о премировании военнослужащих в годы ВОВ, а также динамику снижения себестоимости военной техники в этот период.
В Минобороны РФ рассказали, сколько страна потратила на войну с Наполеоном
Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

На сайте Минобороны России опубликованы рассекреченные архивные документы и ранее неизвестные сведения о деятельности финансово-экономической службы российской армии.

Военное ведомство впервые предоставило открытый доступ к документам о премировании бойцов в годы Великой Отечественной войны, «зарплатную» ведомость полковника лейб-гвардии Преображенского полка императрицы Екатерины II, сведения о затратах казны на борьбу с наполеоновским нашествием, динамику снижения себестоимости военной техники в 1941-1945 годов и другие.

В честь столетнего юбилея финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, который отмечается 22 октября 2018 года, на сайте Минобороны России опубликованы архивные и рассекреченные документы о деятельности военных финансистов с петровских времен до наших дней.

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