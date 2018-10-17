Затяжные прыжки на управляемых парашютах: зрелищные кадры учений «Защитники дружбы»

Российские и египетские военнослужащие отработали затяжной высотный прыжок на управляемых парашютах. Десантирование осуществлялось из самолета C-130 «Геркулес» ВВС Египта с высоты в четыре тысячи метров.

В рамках совместных тактических учений «Защитники дружбы - 2018» подразделения обеих стран выполнили сложный элемент, выстроив в свободном падении крупной формации «Кольцо» из 12 десантников.

Кроме того, военнослужащие России и Египта отработали действия по десантированию беспарашютным способом с высоты 25 метров в ходе занятий по десантно-штурмовой подготовке. Данный элемент боевой подготовки выполнялся на специальном тренировочном комплексе.

Помимо этого, российские и египетские военнослужащие отработали совместные действия по штурму здания, в котором засела группа условных террористов. Египетские военные поделились с россиянами опытом ведения боевых действий в пустыне.