Штурм здания в пустыне: кадры российско-египетских учений «Защитники дружбы»
Российские десантники отработали действия при штурме населенного пункта в рамках учений «Защитники дружбы - 2018» в Египте.
На совместных учениях российские военнослужащие поделились с египетскими коллегами опытом, приобретенным в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике.
В свою очередь египетские военные поделились с россиянами опытом ведения боевых действий в пустыне.
Согласно легенде учений, террористы захватили населенный пункт. После зачистки зданий противник был уничтожен на открытой местности.
В учебном центре парашютно-десантных войск Египта идет совместная подготовка к десантированию с вертолетов. Этот элемент на учениях «Защитники дружбы» будет выполняться впервые.
Учения российских и египетских десантников будут длиться больше недели.