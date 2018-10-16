Штурм здания в пустыне: кадры российско-египетских учений «Защитники дружбы»

На совместных учениях российские военнослужащие поделились с египетскими коллегами опытом, приобретенным в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике.

В свою очередь египетские военные поделились с россиянами опытом ведения боевых действий в пустыне.

Согласно легенде учений, террористы захватили населенный пункт. После зачистки зданий противник был уничтожен на открытой местности.

В учебном центре парашютно-десантных войск Египта идет совместная подготовка к десантированию с вертолетов. Этот элемент на учениях «Защитники дружбы» будет выполняться впервые.

Учения российских и египетских десантников будут длиться больше недели.