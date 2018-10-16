Мы были первыми: за счет чего разгром джихадистов на Ближнем Востоке стал необратимым

«Сетецентрическая война» (Network-centric warfare) - это концепция ведения боевых действий, предусматривающая увеличение боевой мощи группировки объединенных сил за счет образования информационно-коммутационной сети, объединяющей источники информации (разведки), органы управления и средства поражения (подавления), обеспечивающей доведение до участников операций достоверной и полной информации об обстановке в реальном времени.

Технической основой концепции «сетецентрических войн» (СЦВ) стали две автоматизированные системы управления войсками (АСУВ) армии США: система боевого планирования и управления авиацией на ТВД - ТВМСS (Theater Battle Management Core Systems) и информационная система боевого управления FBCB2 (Force XXΙ Battle Command Brigade or Below), охватывающая тактическое управление по иерархии «бригада-батальон-рота».

Новая тактика армии США

Впервые на практике СЦВ была применена в войне с Ираком в 2003 году, напоминает еженедельник «Звезда». В целом во время кампании в Ираке объединенная АСУВ оказалась малоэффективной по причине низкой пропускной способности информационных каналов. Поэтому подразделения армии США и корпуса морской пехоты часто переходили на традиционные средства связи.

По результатам войны в Ираке АСУВ была отправлена на доработку в соответствии с программой Joint Battle Command Platform. Она включает в себя информационную стыковку систем АСУВ сухопутных войск, ПВО, авиации и военно-морских сил с помощью программного интерфейса DIB (DCGS Integrated Backbone) и оснащение их терминалами FBCB2. В космическом и воздушном сегменте завершился переход на широкополосную связь. Операции в Ливии и война в Сирии показали, что в рамках СЦВ происходит дальнейшее совершенствование АСУВ армии США.

В Сирии американские стратеги ее совершенствовали не только с помощью слаживания боевых действий войск возглавляемой ими коалиции, но и одновременно руководя действиями Сирийской свободной армии, которая, по сути, оказалась ширмой, прикрывающей многочисленные боевые группировки джихадистов из ИГИЛ*, «Джебхат-ан-Нусра»*, «Аль-Каиды»* и прочих бандформирований.

Как это проявлялось? Поясню. В течение четырех лет (до ввода наших ВКС) правительственные войска Сирийской Арабской Республики (САР) пядь за пядью отдавали территорию своей страны группировкам джихадистов. Боевики-радикалы были подготовлены инструкторами из частных военных компаний (ЧВК) США и Европы, их отряды были оснащены современным оружием, средствами связи и разведки.

Но, главное, бандиты успевали везде опережать войска Башара Асада. Они наносили эффективные удары по воинским частям, по оборонительным позициям, по армейским конвоям и городам Сирии. Тактика группировок была непредсказуемой для противника, а захваченные населенные пункты сразу же превращались в крепости с развитой инфраструктурой фортификаций и снабжения. И никто в командовании армии САР не мог сказать со стопроцентной уверенностью, где произойдет очередной удар террористов.

Теперь приведу несколько фактов, подтверждающих руководство боевиками со стороны «советников» из США.

На пресс-конференции в Тегеране председатель Народного совета Сирии Хадия Аббас обнародовала информацию о том, что американские военные вели радиопереговоры с ИГИЛ перед бомбовым ударом ВВС США и атакой боевиков на правительственные войска Сирии под Дейр-эз-Зором в 2016 году. Представленные факты были попросту проигнорированы большинством мировых СМИ.

Как известно, после нападения самолетов коалиции Запада на позиции сирийцев корабли ВМФ России, находящиеся в Средиземном море, 23 сентября 2016 года нанесли высокоточный удар ракетами «Калибр» по разведывательному центру на западе города Алеппо. Тремя ракетами было уничтожено все оборудование тайного штаба. После освобождения Алеппо и разбора завалов выяснилось, что этот центр координировал действия террористов чуть ли не на половине территории Сирии. На следующий день ВКС РФ и ВВС САР нанесли удар по штабу создаваемой американцами группировки «Свободная идлибская армия»*.

Была ли возможность у армии САР противостоять силам, ведущим войну по канонам доктрины СЦВ? Ответ - очевиден. Поэтому российские ВКС действительно переломили безысходную ситуацию, так как их боевые действия координировались и управлялись из единого центра АСУВ ВС РФ - НЦУО, в котором собиралась вся разведывательная информация по ТВД в Сирии.

Чтобы понять, как НЦУО «сломал» операцию недругов по уничтожению Сирии, надо разобраться в функционале Центра.

Мы были первыми

НЦУО - это первая в мире единая система управления всеми воинскими подразделениями, входящими в структуру Вооруженных Сил России, в том числе и ядерной триадой. Через единый центр круглосуточно проходит огромное количество информации, касающейся обеспечения обороноспособности России. Понятно, что держать огромный штат специалистов, которые будут эту информацию сортировать и анализировать, дело затратное. К тому же в условиях современного общевойскового боя штат таких работников станет скорее тормозом, чем помощником в управлении войсками.

Поэтому ядром НЦУО стала компьютерная автоматизированная экспертная система мониторинга и анализа военно-политической, социально-экономической и общественно-политической обстановки в России и мире. К этому ядру подключены многочисленные АСУ родов и видов войск, которые объединяет в единую систему АСУВ отечественного производства «Акация-М». Она стоит на вооружении военных округов России с 2005 года и позволяет военнослужащим находиться в едином информационном пространстве - как в местах постоянной дислокации, так и при выходе в поле или в ходе боевых действий.

«Акация-М» - это, по сути, военный аналог интернета, который обеспечивает оперативно-стратегическое и оперативное управление Вооруженными силами России. Оперативно-тактическое и тактическое управление войсками осуществляют другие комплексы, такие как «Созвездие-М2» и «Андромеда-Д», которые еще называются Едиными системами управления тактического звена (ЕСУ ТЗ).

ЕСУ ТЗ «Созвездие-М2» стоит на вооружении в Сухопутных войсках, а ЕСУ ОТЗ «Андромеда-Д» - в ВДВ. Обкатка этих комплексов проходила во время многочисленных общевойсковых учений и внезапных проверок, которые Вооруженные Силы России провели в 2015 году, а также в реальных боевых условиях во время операции российских ВКС в Сирии.

АСУ ВВС и АСУ ПВО, по сути, тоже ЕСУ ТЗ, которые прошли многочисленные усовершенствования. Как эти системы работают на практике, все убедились не только во время боевых действий в Сирии, но и совсем недавно - во время широкомасштабных учений войск «Восток-2018». Слаженная работа наших ВВС и ПВО - именно их заслуга.

Структура - под конкретные задачи

В состав НЦУО РФ входят три центра управления, объединяющих различные АСУ по предназначению. Первый - это Центр управления стратегическими ядерными силами (СЯС), предназначенный для управления применением ядерного оружия по решению высшего военно-политического руководства страны.

Центр боевого управления осуществляет мониторинг военно-политической обстановки в мире, анализ и прогноз развития угроз для Российской Федерации или ее союзников. Он же обеспечивает управление применением Вооруженных Сил, а также войск и воинских формирований, не входящих в структуру Минобороны России.

Третья составная часть - Центр управления повседневной деятельностью ведет мониторинг всех направлений деятельности военной организации государства, касающихся всестороннего обеспечения Вооруженных Сил. Он же координирует деятельность федеральных органов власти по удовлетворению потребностей не входящих в состав Минобороны РФ других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований нашей страны.

Источниками информации для ЦУ СЯС являются комплексы космической и воздушной разведки, а для ЦБУ информацию во время боевых действий добывают войсковая разведка и подразделения ССО.

Российская космическая группировка военных спутников связи и разведки - фактически глаза и уши НЦУО, на данный момент пока уступает американским группировкам спутников INMARSAT, IRIDIUM и разведывательным спутникам Национального управления военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office, NRO). Но с введением в эксплуатацию космических аппаратов Единой системы воздушно-космической обороны, а также других образцов космических аппаратов военного и двойного назначения ВС РФ и в этом сегменте выйдут на передовой мировой уровень.

На эффективности работы наших полевых разведчиков сказалось широкое применение разведывательных беспилотников и введение боевой экипировки «Ратник-2», в состав которой входит комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Согласно подтвержденным данным по боевому применению, в Сирии КРУС «Стрелец» обеспечил решение задач боевого управления, связи и передачи информации, индивидуальной и групповой навигации, обнаружения, измерения координат и опознавания целей, а также целенаведения. Информация, передаваемая с КРУС, сопрягается со всеми отечественными комплексами разведки, наблюдения, целеуказания, радиолокаторами, дальномерами, угломерами, беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

Мы не стали гнать в бой дивизии

Единая система блестяще сработала в ходе сирийского конфликта. Все, что видел спутник-разведчик, разведывательный БЛА или военнослужащий, одновременно видели и в НЦУО. То есть вся оперативная информация по Сирии была под полным контролем нашего Министерства обороны. Помимо боевых задач НЦУО РФ централизованно и параллельно решал все вопросы по снабжению и размещению на базах Хмеймим и Тартус нашей группировки Вооруженных Сил, сведя логистические операции к минимальным затратам. Не стоит, кстати, забывать и об информировании мировых СМИ о ходе боевых действий с предоставлением эксклюзивных кадров со средств воздушной и космической разведки.

Вот почему мы не стали гнать на спасение Сирии полки и дивизии, а обошлись ограниченной группировкой наших ВКС и военной полиции. Российские войска еще раз доказали: побеждают не числом, а умением.

Таким образом, на американскую концепцию СЦВ был найден эффективный, асимметричный ответ. Благодаря работе созданного в декабре 2014 года НЦУО РФ разгром джихадистов на Ближнем Востоке стал необратимым. Поэтому громкое заявление Дональда Трампа о том, что это именно США победили ИГИЛ, весь мир воспринял как низкопробную пропаганду, а вот слова Владимира Путина о победе над международным терроризмом в Сирии все признали свершившимся фактом.

*деятельность данных террористических группировок запрещена в РФ по решению суда.