В Петербурге спустят на воду новейший ракетный корабль «Буря»

Торжественная церемония спуска на воду новейшего малого ракетного корабля проекта 22800 «Буря» произойдет 23 октября. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Мероприятие состоится на судостроительном заводе «Пелла» в Санкт-Петербурге. Малый ракетный корабль станет третьим из серии нового поколения проекта 22800. Он оснащен новейшим вооружением, в том числе высокоточным ракетным оружием и артиллерийскими комплексами.

Кораблю присвоили имя «Буря» приказом главнокомандующего Военно-морским флотом России Владимира Королева. Ожидается, что в торжественной церемонии спуска на воду примут участие представители Главного командования ВМФ, члены администрации Петербурга, судостроители и конструкторы.

Ранее были опубликованы кадры испытаний другого корабля проекта 22800. В ходе тренировки на Ладожском озере экипаж малого ракетного корабля «Ураган» проверил характеристики и функционирование двигательных установок, систем навигации, связи, а также радиотехнического вооружения.