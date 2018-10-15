Главком сухопутных войск проинспектировал суворовское училище в Казани

В Казанском высшем военном командном училище Олег Салюков посетил кафедру вождения, где были продемонстрированы новейшие технические средства, используемые при подготовке будущих офицеров танковых подразделений.

Также современные интерактивные классы с электронными тренажерами. Были проверены объекты строительства: плавательный бассейн с комплексом легкой водолазной подготовки, который позволит отрабатывать порядок эвакуации экипажей танков из под воды, учебно-лабораторный комплекс и жилой дом на 150 квартир для военнослужащих училища.

На территории Казанского суворовского военного училища главнокомандующий Сухопутных войск ознакомился с новыми спальным корпусом для воспитанников, а также посетил современный ледовый дворец построенный на территории учебного заведения.

В завершение рабочей поездки главком вручил награды и ценные подарки профессорско-преподавательскому составу, курсантам и воспитанникам учебных заведений.