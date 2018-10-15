Российские инспекторы проверят военные объекты в Ирландии

Российские инспекторы проверят военные объекты на территории Ирландии. Инспекция пройдет с период с 15 по 18 октября, как собщили в Министерстве обороны России.

Мероприятие пройдет с рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Российские специалисты определят масштабы военной деятельности в определенных районах Ирландии.

Площадь районов, подлежащих инспекции, составляет около пятнадцати тысяч квадратных километров. Инспекторы посетят полигоны и пройдут брифинги, где получат информацию и всех воинских частях и формированиях, расположенных в зоне проверки.

В список стран, подлежащих российской инспекции, входит не только Ирландия. В октябре текущего года специалисты также проверят военные объекты в Хорватии, Греции и на Кипре.