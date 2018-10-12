Элементы космической подготовки внедрят в работу «Юнармии»

Ряд элементов космической подготовки внедрят в систему подготовки юнармейцев. Об этом рассказал руководитель движения, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Роман Романенко.

По его словам, руководством военно-патриотического движения разрабатываются планы по посещению космических музеев, экскурсии на космодром «Байконур», а также знакомство с системой подготовки космонавтов.

Цель этих мероприятий, по словам Романенко, заключается в пропаганде космонавтики среди молодежи и знакомство ее с данной профессией.

Руководитель движения также отметил, что в ближайшее время планируется подписать соглашение о взаимном сотрудничестве «Юнармии» и Роскосмоса.