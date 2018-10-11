Шойгу прибыл в Узбекистан на заседание Совета министров обороны СНГ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Ташкент, где примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.

«12 октября в Ташкенте под председательством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание Совета министров государств - участников СНГ. В мероприятии примут участие делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана», - сказала Марковская.

По ее словам, на заседании будет рассмотрен комплекс вопросов многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности.

«Намечено подвести итоги и согласовать совместные мероприятия на следующий год, в том числе посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», - подчеркнула пресс-секретарь.

Она также сообщила, что участники заседания обменяются мнениями об обстановке в Центрально-Азиатском регионе и приоритетных задачах противодействия международному терроризму.