Авиация ЦВО обеспечит запуск «Союза МС-10»

Авиация ЦВО была переброшена на оперативные аэродромы в Байконуре, Жезказгане, Караганде и Горно-Алтайске с целью обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10», который запланирован на четверг, 11 октября. Информацию об этом распространила пресс-служба Центрального военного округа.

Пуск ракеты должен состояться в 11:40 по московскому времени с площадки №1 космодрома Байконур.

В ЦВО также сообщили, что старт будут обеспечивать примерно 100 военнослужащих, четыре вертолета Ми-8, самолеты Ан-26 и Ан-12, а также 10 единиц наземной техники.

Ранее сообщалось, что 11 октября на МКС отправится новый усеченный состав экспедиции. На борту «Союза» будут россиянин Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. А место третьего пассажира займет контейнер с продуктами и исследовательским оборудованием. Планируется, что специалисты проведут на орбите 187 суток.