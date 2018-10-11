Смертоносный шлейф в небе: расчеты «Триумфов» уничтожили «самолеты-мишени» под Астраханью

Крупное учение соединения ПВО ВКС РФ на полигоне Ашулук завершилось. В ходе него расчеты ЗРК С-300 «Фаворит» и ЗРС С-400 «Триумф» успешно уничтожили «самолеты», «беспилотники» и «крылатые ракеты» «противника». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Всего за время проведения практического этапа учения было выполнено более 40 пусков ракет и уничтожено более 20 мишеней различного класса.

Ранее расчеты ракетных комплексов отразили массированный авиаудар «противника», в роли которого выступали экипажи вертолетов Ми-8 и истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС.

В ходе такого налета летчики также действовали на малых и предельно малых высотах, маневрируя в воздухе и максимально усложняя выполнение задач расчетам радиолокационных станций. В условном авиационном налете будет задействовано более десяти единиц авиатехники.

Маневры соединения ПВО проводятся под руководством командующего ПВО-ПРО ВКС РФ генерал-лейтенанта Андрея Демина.