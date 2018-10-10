«США катастрофически отстали от России в разработке систем РЭБ» - эксперт

США серьезно отстают от России в разработках в области радиоэлектронной борьбы. Так полагает директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов.

«Американцы катастрофически отстали от нас в системах радиоэлектронной борьбы. И это отставание они признают. Их применение совместно с системами противовоздушной обороны гарантирует общий успех. Но комплексному применению нашего вооружения американцы практически ничего не могут противопоставить», - пояснил эксперт в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

По мнению Коновалова, универсальность является одним из главных преимуществ российского оружия. В качестве примера военный эксперт приводит российские системы ПВО С-400 и С-300ВМ.

«С-400 и С-300, или "Антей-2500", - экспортная версия С-300, являются универсальными, работают как по самолетам, так и по баллистическим ракетам. А американцы могут предложить Patriot, но он проигрывает по дальнобойности. Patriot, к тому же, очень устаревший. А вот THAAD, который они развернули в Южной Корее, например, может работать только по ракетам», - отметил Коновалов.

Ранее СМИ заподозрили американские F-35 Lightning II в уязвимости перед российским С-300. Пентагон анонсировал дополнительные испытания многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Издание EurAsian Times предположило, что американская сторона просто не верит в возможности F-35 против систем ПВО С-300.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.