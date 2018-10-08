Российские военные проведут инспекцию на территории Греции

Инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся там формированиях и воинских частях.

«Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 14 тысяч квадратных километров», - сообщил начальник Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Венский документ 2011 года был принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. Обозначенная цель этого документа - укрепление доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ.

Согласно этому документу, участники ОБСЕ ежегодно обмениваются информацией о вооруженных силах, системах вооружений и военной техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах.