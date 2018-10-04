Глава генштаба ВС РФ встретился с командующим сухопутными войсками Индии

Российско-индийские переговоры проходят сегодня и в Москве, где встречают делегацию индийского Минобороны во главе с командующим сухопутными войсками Бипином Раватом.

Переговоры с ним провел начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он отметил высокий уровень доверия между Москвой и Нью-Дели.

По его словам, «отношения между странами носят цитата привилегированный стратегический характер.

Особое место в них занимает военно-техническая сфера и проведение совместных учений таких как «Индра».

Ранее сегодня вопросы организации этих маневров с индийской делегацией обсудил главком Сухопутных войск России Олег Салюков.