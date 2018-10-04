Вспышки Африканской чумы, Крымской-Конго геморрагической лихорадки на юге России могут быть связаны с деятельностью американского центра Лугара в Грузии, заявили на брифинге Министерства обороны РФ, посвященном анализу опубликованным бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе документам, свидетельствующим о разработке США биологического оружия на грузинской.

В российском военном ведомстве сообщили, что в пробах от павших животных, обнаружены штаммы вируса Африканской чумы, идентичные штамму Грузия-2007. Крое того, в сообщении российского военного ведомства подчеркнули, что в регионе Центра Лугара особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками.

«Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний,происходит смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, в том числе из Грузии на территорию ряда субъектов Российской Федерации», - подчеркнули в Минобороны РФ.

В нем отметили, что по информации Роспотребнадзора распространение клещей также стало причиной вспышек Крымской-Конго геморрагической лихорадки в Ставропольском крае и Ростовской области.

«Нетипичная динамика расширения ареала переносчиков заставляет обратить внимание на информацию Игоря Гиоргадзе о разработке американцами технических средств доставки и применения биологического оружия», - заявили в российском военном ведомстве.

В Министерстве обороны РФ также обратили внимание на патент № 8 967 029, выданный Агентством США по патентам и товарным знакам на беспилотный летательный аппарат, который создан для распространения зараженных насекомых в воздухе. Кроме того, существуют также и патенты на различные типы боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур.

В Минобороны РФ подчеркнули, реализуемая США концепция «Бесконтактной войны» противоречит международным обязательствами Вашингтона о запрещении биологического и токсинного оружия.