Подводные призраки: боевые пловцы разгромили лагерь «боевиков» на учениях «Поиск-2018»

Боевые пловцы и амфибийные группы десантно-штурмовых войск обнаружили и уничтожили «незаконное вооруженное формирование» в рамках совместного тактико-специального учения «Поиск-2018» с силами и средствами разведывательных подразделений государств - членов ОДКБ.

Для проведения спецоперации боевых пловцов доставили в район предназначения на побережье водохранилища Капчагай на быстроходных катерах. Чтобы скрытно приблизиться к условному противнику, они передвигались под водой с применением беспузырьковых дыхательных аппаратов замкнутого цикла.

Действия боевых пловцов и их эвакуацию с места проведения операции обеспечивали амфибийные группы десантно-штурмовых войск вооруженных сил Казахстана.

В совместном тактико-специальном учении с силами и средствами разведывательных подразделений государств – членов ОДКБ задействованы более 3000 военнослужащих и свыше 500 единиц техники, в том числе авиация и средства разведки.