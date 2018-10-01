Учения ОДКБ «Воздушный мост» стартовали в Екатеринбурге

Совместные учения «Воздушный мост – 2018» с коллективными авиационными силами Организации договора о коллективной безопасности впервые стартовали в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

«Совместное учение с коллективными авиационными силами ОДКБ "Воздушный мост – 2018" впервые стартовало в Екатеринбурге. Маневры будут проходить по 14 октября на территории Центрального военного округа», - говорится в сообщении.

По словам командующего ЦВО генерал-лейтенанта Александра Лапина, которые приводит пресс-служба, особенностью учений станет масштабная переброска мобильных сил с применением военно-транспортной авиации шести стран ОДКБ.

Всего будет переброшено воздушным способом более 3,5 тысячи военнослужащих и 620 единиц военной техники.

Лапин уточнил, что на основе интегрированных и совмещенных систем управления «Поляна-Д4М1» и «Бастион» создана единая система управления группировками авиации и войск противовоздушной обороны ОДКБ.

«Воздушный мост-2018» является составной частью совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ «Боевое братство - 2018».Они включают в себя включают в себя учения разведывательных подразделений вооруженных сил государств - членов ОДКБ «Поиск-2018», учения Коллективных сил оперативного реагирования «Взаимодействие-2018», учения Миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство - 2018» и коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ «Рубеж-2018».