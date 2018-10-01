Овладеть вершиной: инженеры-штурмовики прошли альпинистскую подготовку под Новороссийском

Тактико-специальные учения инженерно-штурмовых подразделений прошли на полигоне «Раевский» под Новороссийском.

Бойцы овладели высокогорным укрепленным районом условного «противника». Основной упор на тренировке был сделан на альпинистскую подготовку. Упражнения инженеры-штурмовики выполняли с применением боевых патронов.

Всего к тренировкам привлекли более 100 человек и свыше 20 единиц техники, включая установки разминирования, бронетранспортеры и бронеавтомобили «Тайфун».