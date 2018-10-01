Путин рассказал о роли Сухопутных войск в защите интересов России

Сухопутные войскам принадлежит ключевая роль в обеспечении обороноспособности нашей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме личному составу и ветеранам Сухопутных войск по случаю 468-летия этого вида Вооруженных Сил России.

«На протяжении всей своей истории Сухопутные войска играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности и защите национальных интересов страны. Героизм, отвага и мужество многих поколений солдат и офицеров навсегда останутся в памяти нашего народа, в ратной летописи Отечества», - говорится в телеграмме.

Также военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск поздравил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.