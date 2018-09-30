Военные стран ОДКБ прибыли в Казахстан для участия в учениях «Поиск-2018»

В Алматинской области прошел брифинг, на котором представителей государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ознакомили с планом предстоящих тактико-специальных учений «Поиск-2018».

Учения пройдут с 1 по 5 октября на территории Казахстана. Вместе с российскими подразделениями и службами спецназа в маневрах примут участие военнослужащие из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Одним из эпизодов учений станет спецоперация по локализации «вооруженного конфликта». В ходе учений коллективные силы оперативного реагирования проведут ее одновременно на нескольких полигонах Казахстана.

В общей сложности в «Поиске-2018» будут задействованы около трех тысяч военнослужащих и более 500 единиц техники. Помимо наземных подразделений, задействуют и авиацию. От российской стороны на учения привлечены более 300 военнослужащих, два самолета-разведчика Су-24МР, а также беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Форпост».