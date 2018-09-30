Российские военнослужащие готовятся к локализации «вооруженного конфликта» в Казахстане

Российские военнослужащие прибыли в Казахстан на учения ОДКБ «Поиск-2018». Активная фаза начнется в понедельник, 1 октября. Вместе с российскими подразделениями в маневрах будут участвовать коллеги из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Сейчас командующие детально прорабатывают план совместной работы, для того чтобы военнослужащие шести государств могли совместно решать боевые задачи. Выработка этих навыков - одна из главных задач учений.

Предполагается, что самым масштабным эпизодом маневров станет спецоперация по локализации «вооруженного конфликта». В ходе учений коллективные силы оперативного реагирования проведут ее одновременно на нескольких полигонах Казахстана. Помимо наземных подразделений, задействуют и авиацию.

Тактико-специальные учения с силами и средствами разведывательных служб и подразделений государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2018» пройдут в Казахстане с 1 по 5 октября. В них будут задействованы органы военного управления, подразделения разведки и сил специального назначения стран-участниц.