Праздничным богослужением отметили День Сухопутных войск РФ

Сегодня на кануне Дня Сухопутных войск в главном храме Сухопутных войск - храме Преображения Господня - состоялось праздничное богослужение, в котором примут участие прихожане и военнослужащие Московского гарнизона. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В сообщении сказано, что в храме прошло освещение иконы небесного покровителя вида ВС РФ - святого благоверного князя Александра Невского.

Также в этот день представители главного командования войск возложили корзины с цветами к памятнику воинам-преображенцам.

Для прихожан и гостей храма военнослужащие роты Почетного караула и духового оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа представили праздничную программу с демонстрацией строевых приемов с карабинами и музыкальными произведениями.