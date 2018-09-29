Курсанты летного училища в Краснодаре впервые сели за штурвал

В Краснодарском военном авиационном училище первокурсницы начинают полеты за штурвалом тренажера. С боевой техникой знакомятся под руководством опытных инструкторов. Дублированное управление позволяет быстро освоить навыки управления самолетами, а программное обеспечение имитирует любые погодные условия и разные типы истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.

Теоретическую часть боевой подготовки будущие летчики осваивают с помощью персональных ноутбуков. Их вручил начальник Главного управления кадров Минобороны Виктор Горемыкин. Компьютеры объединены в единую сеть училища и имеют доступ к базе учебного заведения и электронной библиотеке Минобороны.