Огненная ботаника: расчеты «Гиацинтов», «Гвоздик» и «Пионов» нанесли удар по «боевикам» под Калининградом

На Балтфлоте завершились маневры артиллеристов и ракетчиков. В них было задействовано более 200 единиц боевой техники, а также соединения морпехов. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

За время учения военнослужащие выполнили свыше 200 различных огневых задач с применением реактивных систем залпового огня «Град», крупнокалиберных пушек «Гиацинт», самоходных артиллерийских установок «Акация», «Гвоздика», «Пион», «Нона» и другого артиллерийского вооружения.

Стрельбы проводились в светлое и темное время суток.