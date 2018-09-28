ВКС РФ потопили «вражеский» корабль в Черном море: кадры с беспилотника

В маневрах были задействованы порядка 50 самолетов оперативно-тактической и морской авиации Южного военного округа. Координаты целей были определены с помощью беспилотников, запущенных с палубы боевых кораблей Черноморского флота.

Координаты выявленных объектов условного противника авианаводчики оперативно передали летчикам истребителей и бомбардировщиков, прибывшим для огневой поддержки корабельной группы.

В качестве морской цели использовались щиты-мишени, имитирующие боевые корабли. Для их поражения авиация применила более 40 авиационных бомб и около 60 управляемых и неуправляемых ракет.

Важно подчеркнуть, что координация действий авиации и флота осуществлялась с командного пункта, развернутого на ракетном катере «Набережные Челны».