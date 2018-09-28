Выездная приемная Минобороны впервые провела работу на Камчатке

Завершена работа в войсках Восточного военного округа выездной приемной Министерства обороны Российской Федерации под руководством начальника Управления по работе с обращениями граждан Натальи Белоусовой.

26 и 27 сентября состоялись встречи командиров и личного состава частей, кораблей и соединений войск и сил на северо-востоке и подводных сил Тихоокеанского флота с членами общественной приемной для решения проблемных вопросов социального обеспечения военнослужащих и членов их семей. На встречах присутствовали специалисты кадровой службы, а также финансового, медицинского и жилищного обеспечения.

В работе приемной приняли участие представители командования ВВО, ТОФ, войск и сил на северо-востоке, подводных сил ТОФ, а также представители правительства Камчатского края, городов Петропавловск-Камчатский и Вилючинск.

По словам Белоусовой, большая часть вопросов, таких как авиаперевозки и эксплуатация жилого фонда, может быть решена только совместными усилиями.

Для оказания помощи в решении вопросов, требующих содействия центральных органов управления, представители общественной приемной Минобороны России провели в гарнизонах личный прием военнослужащих.