ПВО семи стран приступили к масштабным маневрам: кадры воздушной части учений

Семь стран-участниц СНГ проводят маневры по противовоздушной обороне (ПВО) с участием сотни самолетов под управлением ВКС РФ. Об этом сообщили Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Состав участников впечатляет: в учениях задействованы около сотни самолетов Вооруженных Сил РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск в составе объединенной системы ПВО.

В воздушной части маневров участие принимают самолеты истребительной авиации Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Як-130, бомбардировочной авиации Су-24, Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, а также вертолеты Ка-27, Ми-8.

Цель маневров заключается в тренировке действий дежурных сил ПВО по воздушным судам-нарушителям государственных границ государств-участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.

Маневры пройдет на территории всех семи стран-участниц учений.