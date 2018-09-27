«Крылатая пехота» совершила восхождение на высочайшую точку России

По указанию командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, в связи со столетием рязанского училища сборная команда Воздушно-десантных войск по альпинизму в рамках «Эльбруссиады» совершила восхождение на высочайшую точку Европы - гору Эльбрус. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кубок ВС РФ по альпинизму «Эльбруссиада» проводился в период с 19 по 26 сентября. В течении десяти дней военнослужащие состязались в преодолении полосы препятствий, ориентировании, скалолазании, перетягивании каната, организации бивака, лассо и восхождении на вершину горы.

Всего за Кубок ВС РФ по альпинизму соревновалось одиннадцать команд. В сборную ВДВ вошли 12 десантников из Новороссийска, Ульяновска и Рязани.

По ее итогам команда ВДВ получила «бронзу» в общекомандном зачете.

Гора Эльбрус - высочайшая точка России и Европы. Ее высота над уровнем моря составляет 5642 метра и располагается на границе двух субъектов РФ: Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.