Спецназ штурмует захваченный «террористами» автобус: кадры учений в Киргизии

На киргизском аэродроме Иссык-Куль проходят учения под эгидой Антитеррористического центра СНГ. Штурмовые отряды отрабатывают сценарии отражения атаки боевиков.

В одном из эпизодов условные бандиты пытались скрыться на легковом автомобиле. В ходе завязавшегося боя «террористы» были уничтожены.

Борьбу с ними отработали и летчики. Пилоты штурмовиков Су-25 заставили приземлиться Ан-26, который был условно захвачен экстремистами.