«Окружили и уничтожили»: российские военные ликвидировали лагерь «боевиков» в Таджикистане

Российские мотострелки ликвидировали условный лагерь «боевиков» на полигоне Самбули в Таджикистане.

При поддержке артиллерии военнослужащие 201-й российской военной базы выдвигаются в горный район. Разведка сообщила, что в ущелье расположена база боевиков. После мощного удара зенитно-ракетной бригады, мотострелковые подразделения полностью зачищают территорию. Огонь по позициям противника ведется из всего штатного вооружения.

Всего в учениях задействованы около пятисот военнослужащих и более 60 единиц техники.