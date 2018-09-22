Замминистра обороны РФ Николай Панков открыл в Москве памятник героям фильма «Офицеры»

В Главном управлении кадров Министерства обороны РФ открыли скульптурную композицию, посвященную героям фильма Владимира Рогового «Офицеры». Монумент создан скульптором Алексеем Игнатовым.

Скульптурная группа представляет собой изображение двух друзей, Алексея Трофимова и Ивана Варравы, которые по сюжету фильма «Офицеры» посвятили всю свою жизнь службе в армии.

«Совсем недавно мы отмечали 100-летие Главного управления кадров. Очень солидная дата, свидетельствующая о том, что пройден огромный путь, сделано очень много добрых дел, воспитано огромное поколение офицерских кадров», - сказал замминистра обороны России Николай Панков на открытии памятника.

Он отметил, что военная драма Владимира Рогового стала одним из самых популярных советских фильмов, а персонажи, сыгранные Георгием Юматовым, Василием Лановым и Алиной Покровской, любимы не только военными, но и всеми россиянами.

На торжественном мероприятии присутствовали начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин, военнослужащие, ветераны войны.