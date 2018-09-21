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Разведывательно-огневые контуры в действии: кадры маневров под Ростовом

Ксения Николаева
13:48 21.09.2018
На полигоне Кадамовский в Ростовской области прошли учения, на которых военнослужащие отработали новую тактику боя.

Применение разведывательно-огневых контуров повышает автономность действий тактических групп, снижает время на подготовку к стрельбе и увеличивает точность огня при меньшем расходе боеприпасов.

«У командира роты есть такие возможности, которых не было раньше и у командира батальона. И танковый взвод, и батарея артиллерийская, беспилотники, разведчики, химики. Это маленький подвижный самостоятельный организм, который выполняет задачи в отрыве от других подразделений», - рассказал заместитель командира батальона 150-й мотострелковой дивизии Олег Дорошенко.

С применением разведывательно-огневых контуров командиры уходят от привычной тактики ведения боя. Так, один многоцелевой дрон «Орлан-10» заменяет взвод разведчиков. Он способен работать до 15 часов подряд на высоте до пяти тысяч метров и дальности 120 километров. Вся информация передается на командный пункт, где принимают решение как уничтожить цель.

Это позволяет снизить время выполнения огневой задачи, повышает точность огня и снижает расход боеприпасов, так как с помощью БПЛА все цели становятся наблюдаемы, что снижает расход боеприпасов в три раза.

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