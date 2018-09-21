Мотострелки отразили атаку «террористов» под Самарой: кадры учений

Подразделения мотострелкового соединения второй общевойсковой армии успешно остановили наступление предполагаемого противника в ходе учений под Самарой. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе ЦВО.

Согласно плану, разведчики обнаружили «противника», используя переносные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотные летательные аппараты, после чего по тревоге были подняты мотострелки. На бронетранспортерах БТР-82АМ и «Уралах» с зенитными установками ЗУ-23-2 они ликвидировали условных боевиков.

Помимо этого, были выполнены учебно-боевые задачи ведения маневренной обороны и наступательных действий.

Всего в учении приняли участие около тысячи военнослужащих, в них были задействованы более 120 единиц техники.