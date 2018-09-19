Россия впервые перебросила комплексы «Искандер-М» в Киргизию

Комплексы «Искандер» впервые переброшены в Киргизию для участия в совместном антитеррористическом учении стран СНГ, сообщает пресс-служба ЦВО.

«Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" впервые переброшены с Урала в Киргизию для участия в совместном антитеррористическом учении силовых структур государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор 2018"», - говорится в сообщении.

Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» создан для поражения систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету, а также крылатую ракету Р-500. Они могут иметь как обычную, так и ядерную боеголовку мощностью до 50 килотонн. Масса боевой части - около 480 килограмм.

Ранее комплексы были представлены на прошедшем в рамках учений «Восток-2018» параде.